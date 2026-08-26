Погибший регбийный судья Брызгалин тяжело переживал карьерный спад

Коллеги и знакомые погибшего регбийного судьи и тренера Алексея Брызгалина рассказали, что у арбитра была глубокая депрессия на фоне карьерных проблем. По их словам, 47-летний спортсмен в последние годы тяжело переживал профессиональные неудачи и фактическое отстранение от руководящей работы, сообщает сайт MK.ru.

Брызгалин почти 20 лет возглавлял спортивную школу СШОР №103 «Южное Тушино», но после реорганизации учреждения в структуру ГБУ ДО «Московская академия регби» его последовательно понижали: сначала до начальника подразделения, затем до старшего тренера и наконец до обычного тренера. Просьба о переводе на административную должность была отклонена, а место занял другой человек. После этого Брызгалин уволился, но попытки трудоустроиться в спортивной академии в Новой Москве также оказались безуспешными.

Знакомые отметили, что резкое снижение статуса с директора до рядового тренера, а затем и полная потеря работы стали для него тяжёлым ударом. Хотя он продолжал заниматься судейством, отсутствие прежней роли и невостребованность угнетали его.

Напомним, один из ведущих регбийных арбитров России Алексей Брызгалин скончался на 48-м году жизни. Его спортивный путь начался в детстве в команде «Фили». Позже он выступал на любительском уровне за «Московских драконов» и «Тушино», а также работал детским тренером. Основным призванием для него стало судейство, которым он занялся в 2006 году. Уже через четыре сезона Брызгалин начал обслуживать международные матчи, а в 2021 году профессиональное сообщество признало его лучшим судьёй России.