В Крыму до конца года приостановили приём детей в лагерях и санаториях

В Республике Крым до конца года продолжит действовать ограничение на заезд организованных групп детей в оздоровительные учреждения. Соответствующий документ подписал глава региона Сергей Аксёнов.

Согласно распоряжению, бронировать путёвки, заселять ребят и принимать заявки от коллективов будет нельзя с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Ограничение касается лагерей, профильных санаториев, а также случаев, когда дети планировали отдых вместе с родителями.

Также приостанавливаются спортивные активности. Нельзя будет организовывать участие несовершеннолетних в турнирах, тренировочных сборах и иных выездных мероприятиях.

Приостановлены и туристические программы для юных гостей полуострова. Речь идет о слётах, фестивалях и экскурсионных поездках.

Ранее въезд для отдыхающих такого формата уже ограничивали в летний период. Теперь меры предосторожности официально расширены до завершения календарного года.

Напомним, 22 июня в Крыму приостановили приём детей в летние лагеря до сентября. Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к жителям и гостям региона с просьбой отнестись к ситуации с пониманием. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.