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26 августа, 13:35

«Этого не должно было случиться»: Трамп снова заявил о желании закончить конфликт на Украине

Трамп заявил о желании США завершить конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Администрация США хочет завершения конфликта на Украине, заявил президент Дональд Трамп в интервью The Glenn Beck Program.

«Мы хотели бы, чтобы война на Украине закончилась. Эта война не должна была никогда начинаться», — сказал американский лидер.

Трамп вновь заявил, что, если бы он занимал пост президента США в 2022 году, боевых действий удалось бы избежать. Он также раскритиковал внешнюю политику своего предшественника Джо Байдена.

По словам главы Белого дома, при прежней администрации в США произошёл рост нелегальной миграции. Он связал это с другими проблемами, которые, по его мнению, возникли в стране в тот период.

Трамп ранее неоднократно заявлял о намерении добиться завершения конфликта дипломатическим путём. Он также говорил о необходимости переговоров между сторонами.

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Ранее Life.ru писал о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, который состоялся на фоне попыток найти пути для диалога по украинскому вопросу. Дональд Трамп назвал поездку главы американской разведки «рутинной», а в Кремле подтвердили, что стороны поддерживают контакты по линии спецслужб.

Главные решения мировых лидеров, международные отношения и дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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