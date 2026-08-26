Сириец за 120 млн рублей продавал «забронированные» места в РУДН и Росбиотехе

Гражданин Сирии Алмоуса Алмаксоур обманул своих соотечественников на 120 миллионов рублей, пообещав им помощь в поступлении в российские вузы. Мошенник уверял жертв, что благодаря связям в Минобрнауки может бронировать квоты в РУДН и Росбиотехе для последующей перепродажи. Чтобы войти в доверие, он ссылался на знакомство с бывшим замминистра Алексеем Медведевым и демонстрировал фальшивый вид на жительство.

Как сообщает Mash, злоумышленник вымогал деньги за предоставление квот, зачастую оформляя их как займы под высокие проценты (от 20% годовых). Кроме того, он организовал преступную схему по перепродаже «зарезервированных» мест другим лицам, которые затем перепродавали их по завышенным ценам. Афера строилась по принципу финансовой пирамиды: участники привлекали своих знакомых, надеясь на быструю прибыль. В общей сложности мошенник присвоил около 120 млн рублей.

В октябре 2025 года Гагаринский суд приговорил фигуранта к семи годам колонии общего режима за серию мошенничеств в особо крупном размере. Несмотря на попытки защиты обжаловать приговор, ссылаясь на раскаяние и семейные обстоятельства, 30 июня 2026 года Мосгорсуд оставил решение без изменений. При этом суд скорректировал суммы компенсаций пострадавшим с учётом уже возвращенных средств: двое потерпевших получат 22,47 млн и 46,5 млн рублей соответственно.

Ранее Минобрнауки сообщило об изменениях в правилах приёма в аспирантуру. С 2026 года подать документы в электронном виде можно будет через портал «Госуслуги», при этом основные условия поступления останутся прежними.