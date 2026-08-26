«Ещё секунда — и накрыло бы»: Крупные валуны обрушились на дорогу перед авто в КБР

На дороге к урочищу Джилы-Су в Кабардино-Балкарии произошёл сход камней — крупные валуны обрушились прямо перед автомобилем. Момент попал на видео, его публикует телеграм-канал Mash Gor.

В Кабардино-Балкарии камни обрушились на дорогу перед машиной. Видео © Telegram/ Mash Gor

На кадрах видно, как участок дороги оказывается перекрыт грудой камней и грунта. Предварительно, завал мог образоваться из-за оползневых процессов в горах. Информация о пострадавших не поступала. Водителям и туристам, которые планируют поездки в район Джилы-Су, рекомендуют заранее уточнять состояние маршрута.

Джилы-Су находится в горной части Кабардино-Балкарии и считается популярным туристическим направлением благодаря видам на Эльбрус, водопадам и минеральным источникам.

В горных районах Северного Кавказа в этот период сохраняется вероятность схода селей, оползней и обвально-осыпных процессов из-за погодных условий. Об этом ранее предупреждали в МЧС.

Ранее Life.ru писал, что в высокогорном селе Буцра в Дагестане оползневые процессы разрушили три частных дома, а жителей ещё нескольких строений пришлось эвакуировать.