В Москве прошёл пресс-ланч выставки «Русский дом. Креативные регионы»

В Москве 25 августа прошёл пресс-ланч международной выставки «Русский дом. Креативные регионы». Организаторы представили журналистам концепцию нового сезона, ключевые экспозиции, специальные проекты и стратегию развития площадки до 2030 года.

Сама выставка впервые пройдёт в Гостином Дворе с 7 по 9 октября. Экспозиция займёт 12 тысяч квадратных метров и объединит дизайнеров, производителей, региональные мануфактуры и арт-проекты. Ожидается более 40 тысяч посетителей.

Одной из главных тем встречи стало превращение «Русского дома» из выставочного проекта в полноценную профессиональную площадку на стыке дизайна, производства, девелопмента и креативной экономики.

Основатель выставки, президент Межрегионального союза дизайнеров интерьера Андрей Радаев рассказал, что к 2030 году организаторы рассчитывают вдвое увеличить площадь проекта и в полтора раза нарастить число участников из регионов.

«Выставка уже является барометром отрасли, и на нас, как на лидерах отрасли, большая ответственность за развитие российского дизайна», — отметил Радаев.

Одной из центральных тем станет современное прочтение российской идентичности через архитектуру, интерьер и предметный дизайн. К проекту присоединятся известные артисты и художники. Актриса и телеведущая Елена Николаева представит собственные предметы мебели, вдохновлённые русской архитектурой, природными фактурами и традиционными мотивами.





«Я продала все свои костюмы Chanel и теперь произвожу на них мебель», — рассказала Николаева.

Заслуженная артистка России Евгения Крюкова покажет авторские коллекции фарфора. По её словам, при создании предметов она ориентировалась прежде всего не на внешний дизайн, а на ощущения человека, который берёт изделие в руки.







Актриса, художник и искусствовед Мария Михалкова-Кончаловская подготовит интерактивный арт-проект со старинными буквицами. Посетители смогут самостоятельно перемещать элементы по стене и составлять из них кроссворд.

Ещё одной новинкой станет закрытый Клуб девелоперов. Он объединит архитекторов, дизайнеров, застройщиков и производителей для обсуждения российских интерьерных решений, оформления общественных пространств и развития современной недвижимости.

Ранее Life.ru уже писал, что на выставке «Русский дом. Креативные регионы» представят исторические усадьбы, которым пока не удалось найти новых владельцев. Специальный проект должен свести потенциальных инвесторов с архитекторами, реставраторами и предпринимателями, готовыми участвовать в сохранении старинных зданий.