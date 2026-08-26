Трамп опроверг слухи о связи визита главы ЦРУ в Москву с Ираном или НАТО

Американский лидер Дональд Трамп официально опроверг информацию о том, что поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву была связана с обострением отношений между США и НАТО или иранской проблематикой. В ходе интервью Гленну Беку республиканец назвал подобные предположения безосновательными, охарактеризовав визит главы разведывательного ведомства как плановое мероприятие.

«Ничего из вышесказанного», — заявил хозяин Белого дома, комментируя подобные слухи. По его словам, визит носил отчасти рутинный характер.

Дмитрий Песков ранее подтвердил, что взаимодействие Джона Рэтклиффа с российской стороной осуществлялось исключительно на уровне спецслужб, без участия Кремля. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что пока рано оценивать влияние этих контактов на нормализацию российско-американских отношений. Тем не менее, сам факт диалога между спецслужбами был охарактеризован представителем Кремля как конструктивный и полезный процесс.