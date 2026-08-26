В Калужской области более 2 тыс. человек заполнили «Бумажное сердце новостей»

Более двух тысяч человек оставили пожелания и собственные «новости из будущего» на интерактивном арт-объекте «Бумажное сердце новостей», созданном при поддержке федерального информационного партнёра проекта Life.ru. Инсталляция стала одной из центральных площадок Недели «Бумажное сердце», которая проходила с 15 по 22 августа в Калуге и посёлке Полотняный Завод.

Фото © Предоставлено Life.ru

Место для проведения проекта выбрано неслучайно: именно с Калужской областью связано зарождение бумажной промышленности России. В течение недели жители и гости региона посещали уличную фотовыставку «Бумага Калужской земли», посвящённую истории производства бумаги, сдавали макулатуру, участвовали в лекциях, экскурсиях, мастер-классах и художественных экспозициях. Всего мероприятия собрали более 15 тысяч человек разных возрастов.

Фото © Предоставлено Life.ru

Особой точкой притяжения стало «Бумажное сердце новостей». Участникам предлагали написать на алом листке, каким они хотят увидеть город через десять лет, или просто оставить пожелание родному краю. После этого бумагу складывали особым образом и прикрепляли к арт-объекту. Постепенно сердце всё больше окрашивалось в красный цвет.

Фото © Предоставлено Life.ru

Первые два дня инсталляция находилась на площади в Парке театра юного зрителя в центре Калуги. За это время к её созданию присоединились более тысячи человек — не только калужане, но и гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Тулы, Орла, Владивостока, Санкт-Петербурга, Омска, Краснодарского края и других стран.

Фото © Предоставлено Life.ru

Позже «Бумажное сердце новостей» переехало в Музей бумаги «Бузеон» в Полотняном Заводе, где остаётся и сейчас. Хотя основная программа недели уже завершилась, посетители музея продолжают оставлять на инсталляции новые пожелания. К настоящему моменту их накопилось более двух тысяч.

Фото © Предоставлено Life.ru

Одной из главных тем записок стало будущее Калуги. Жители желали городу сохранить уют, одновременно развивая технологии, общественные пространства, транспорт и промышленность.

Фото © Предоставлено Life.ru

«Желаю мирного неба над головой, чтобы всё было тихо и спокойно, чтобы деток было побольше, чтобы наш город процветал — видите, как у нас красиво стало!» — написал один из участников.

Фото © Предоставлено Life.ru

Другой автор представил Калугу через десять лет крупным технологическим центром: «Молодые умы следуют заветам учёного-земляка Константина Эдуардовича Циолковского и создают новые прогрессивные современные решения».

Фото © Предоставлено Life.ru

Не обошлось и без спортивных прогнозов. Кто-то захотел увидеть в городе событие мирового масштаба: «Чемпионат мира по футболу 2036 — в Калуге! И пусть наши победят!»

Фото © Предоставлено Life.ru

Многие участники писали о том, насколько город уже изменился. Один из калужан вспомнил серые остановки и единственный популярный парк десятилетней давности, сравнив их с нынешней благоустроенной набережной и появившимися общественными пространствами.

Фото © Предоставлено Life.ru

Другие пожелали, чтобы развитие не ограничивалось областным центром. В записках жители просили создавать в небольших городах и посёлках собственные парки, культурные центры и другие точки притяжения, а также внимательнее относиться к инициативам местных жителей.

Фото © Предоставлено Life.ru

Ещё одной часто повторяющейся темой стала молодёжь. «Желаю, чтобы молодёжь находила себя здесь, в родном регионе, а не уезжала в большие города. И, конечно, только хороших новостей!» — говорится в одной из записок.

Фото © Предоставлено Life.ru

Авторы других посланий пожелали Калужской области удобных дорог и развязок, развития транспортной сети, появления новых производств и экономического роста. Звучали и более личные пожелания — сохранить атмосферу города, в который хочется возвращаться, спокойствие, стабильность и единство жителей региона.

Фото © Предоставлено Life.ru

«Я верю, что сила Калужской области — в единстве. Когда разные города, профессии и поколения работают как одна команда, получается всё. Пусть эта сплочённость только крепнет!» — написал один из участников проекта.

Ранее Life.ru рассказывал о первых итогах Недели «Бумажное сердце»: за стартовые дни мероприятия собрали более семи тысяч человек. Тогда к созданию интерактивного сердца уже присоединились свыше тысячи жителей и гостей региона, после чего арт-объект перевезли из Калуги в Музей бумаги «Бузеон» в Полотняном Заводе.