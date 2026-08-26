Экс-главком ВСУ Сырский поступил в докторантуру Университета обороны

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после ухода с должности поступил в докторантуру Национального университета обороны Украины. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники в его окружении.

По данным издания, Сырский прошёл медицинское обследование и был признан годным к военной службе. После этого он решил остаться в рядах ВСУ и отказался от гражданских должностей.

Источник заявил, что экс-главком «планирует систематизировать и передавать накопленный опыт украинским и западным военным». Сейчас он также обсуждает возможную тему будущей диссертации.

Ранее Сырский покинул пост главнокомандующего ВСУ, который занимал с февраля 2024 года. После его ухода новым главкомом был назначен Михаил Драпатый.

Отставка Александра Сырского с поста главкома ВСУ стала поводом для обсуждения его дальнейшей роли в украинской военной системе. Ранее Life.ru писал, что после ухода с должности рассматривались разные варианты продолжения его карьеры, включая работу в структуре военного образования и возможное назначение на новый пост