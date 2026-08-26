В Госдуме предложили создать чёрный список арендаторов жилья

В России необходимо создать единый государственный реестр недобросовестных арендаторов жилья. Депутат Госдумы Николай Новичков заявил «Абзацу», что такая мера позволит защитить собственников недвижимости и повысить дисциплину на рынке аренды.

Парламентарий предложил поручить ведение реестра Минстрою при поддержке ФНС, по аналогии с существующими реестрами недобросовестных учредителей и руководителей предприятий. Новичков подчеркнул, что люди, игнорирующие свои обязательства как арендаторы, должны нести ответственность.

При этом он призвал и самих собственников заботиться о сохранности имущества: обязательно страховать квартиры и находящееся внутри имущество, официально регистрировать договоры найма и платить налоги. По мнению депутата, Минстрой способен взять этот вопрос под особый контроль, чтобы владельцы жилья были уверены в его безопасности.

А ранее Life.ru писал, что в России хотят запретить объявления о сдаче жилья «без детей». В Госдуме отметили, что это не просто дискриминация, а грубое нарушение конституционных прав граждан и прямой подрыв государственной демографической политики.