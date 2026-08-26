Во Франции суд признал рак груди у стюардессы профессиональным заболеванием

Французская бортпроводница Софи Лено через суд доказала, что её онкологическое заболевание связано с профессиональной деятельностью. Как передаёт AFP, 59-летняя женщина, отдавшая 30 лет работе в Air France, столкнулась с отказом медицинских комиссий признать связь между её болезнью и службой. Однако суд встал на сторону стюардессы: судьи учли вредное воздействие ночных смен, радиационного излучения и пассивного курения, а также отсутствие у женщины генетической предрасположенности к раку груди.

Лено, находящаяся в состоянии ремиссии, рассчитывает, что судебное решение станет основанием для оформления досрочной пенсии. По словам истицы, этот успех послужит примером для других пострадавших, которые ранее опасались отстаивать свои права в суде. Адвокат стюардессы и представители профсоюза подчеркнули, что данное решение создаёт важный юридический прецедент, позволяющий классифицировать рак груди как профессиональное заболевание.

А ранее на самолёте румынской авиакомпании TAROM произошёл инцидент на высоте нескольких тысяч метров над Европой. Второй пилот авиалайнера внезапно потерял сознание прямо в кабине. Жизни пассажиров оказались под угрозой, но, к счастью, командир корабля сумел в одиночку справиться с ситуацией и посадить самолёт. Расследование показало, что второй пилот перед вылетом не спал всю ночь, но заверил, что его самочувствие в норме.