Учёные нашли странную связь между левшами и политическими взглядами

Люди, называющие себя левшами, чаще склоняются к левым политическим взглядам. Об этом рассказали исследователи из бизнес-школы IÉSEG, пишет Daily Mail.

По шкале от крайне правых до радикально левых убеждений левши оценивают себя почти на полбалла левее правшей. Учёные подчёркивают, что этот разрыв даже заметнее, чем разница во взглядах между мужчинами и женщинами.

Однако связь исчезла, когда исследователи стали проверять, какой рукой человек реально пишет, режет ножницами или бросает мяч, а не спрашивать о самоопределении.

«Важно, относит ли человек себя к этому слову. Дело в идентичности, а не в руке», — заявил ведущий автор работы, профессор Жереми Бертран, в беседе с Daily Mail.

В опросе участвовали 1404 человека из 18 западных стран. Учёные предполагают, что связь между леворукостью и левыми взглядами не биологическая, а психологическая или социальная. Одна из версий — эффект скрытого эгоизма: людей подсознательно тянет к тому, что похоже на них самих. Само слово «левый» в политике и «левша» может сближать эти понятия в сознании.

Ранее врач-невролог Наталья Степаненко объяснила, почему нельзя переучивать леворукого ребёнка. По её словам, леворукость — это не вредная привычка и не следствие плохого воспитания, а врождённая особенность работы мозга. Попытки насильно заставить ребёнка писать правой рукой грозят тревожностью и стрессом.