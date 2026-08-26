Акции Victoria’s Secret выросли почти на 300% за год

Акции Victoria’s Secret за последний год подорожали почти на 300%. В августе 2025 года одна бумага компании стоила около $22, а сейчас цена превышает $87, сообщает Mash Money.

По данным наших коллег, росту помогла ставка компании сразу на несколько ключевых направлений: укрепление позиций в сегменте бюстгальтеров, возвращение внимания к молодёжному бренду PINK, обновление позиционирования Victoria’s Secret и возрождение знаменитого фэшн-шоу.

На этом фоне производитель нижнего белья по годовой доходности обошёл целый ряд технологических гигантов. За тот же период акции Alphabet прибавили около 67%, Apple — 36,8%, Nvidia — 19,5%, Amazon — 15%, тогда как бумаги Microsoft потеряли около 2%.

Интерес к Victoria’s Secret сохраняется и в России, несмотря на уход бренда с отечественного рынка в 2022 году. Переломным моментом, по данным Mash Money, стало осеннее фэшн-шоу 2025-го.

С 13 по 19 октября, сразу после громкого возвращения показа, россияне стали искать продукцию Victoria’s Secret примерно вдвое чаще, чем неделей ранее. Одновременно выросли и продажи товаров бренда, которые продолжают поступать в страну по параллельному импорту.

Покупательницы при этом отмечают в отзывах и на форумах, что после официального ухода Victoria’s Secret его продукция не стала радикально дороже. Это помогло бренду сохранить лояльную аудиторию даже без собственных магазинов в России.

Ранее Life.ru писал, что Victoria’s Secret оказался в центре скандала после отказа допустить к показу итальянскую супермодель Бьянку Балти. Артистка, которая боролась с раком яичников, хотела выйти на подиум шоу 2025 года, однако в бренде сослались на отсутствие свободных мест среди участниц.