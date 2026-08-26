РФБ соболезнует тренеру Семернинову в связи со смертью его 14-летнего сына

Российская федерация баскетбола выразила соболезнования в связи со смертью Арона Семернинова. Сыну наставника «Химок» и молодёжной сборной страны Романа Семернинова было 14 лет.

«Ушёл из жизни воспитанник академии «Локомотива-Кубань», игрок СШОР 1 (Химки) Арон Семернинов», — говорится в публикации пресс-службы РФБ.

В организации уточнили, что мальчик был заметной фигурой в детско-юношеском баскетболе. В его активе — бронза первенства России среди игроков до 14 лет.

Также юный спортсмен дважды признавался самым ценным игроком первенства Краснодарского края. Кроме того, он получал аналогичный титул на краевом турнире ДЮБЛ.

Арон имел награды Всероссийского фестиваля «Минибаскет» и международного турнира «Кубок Победы» Единой лиги ВТБ.

Федерация выразила соболезнования отцу погибшего Роману Евгеньевичу, его супруге Елене Юрьевне, а также всем близким семьи. «Мы скорбим вместе с вами», — отметили в РФБ.

Ранее сообщалось, что причиной смерти подростка стала остановка сердца. Он почувствовал себя плохо на тренировке.