В Сочи разыскивают девушку, которая справила нужду на памятник танкистам
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В Сочи возбудили уголовное дело после того, как девушка испражнилась на памятник героям-танкистам. Инцидент произошел на улице 50 лет СССР и попал на видео, которое позже распространилось в соцсетях. На публикацию обратили внимание сотрудники сочинского УВД, после чего организовали проверку, а материалы дела были переданы в Следственный комитет.
«Возбуждено уголовное дело по … п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период ВОВ)», — говорится в сообщении полиции.
Личность злоумышленницы, справившей нужду на памятник, устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии следствие завело уголовное дело из-за осквернения Вечного огня. Инцидент произошёл в городе Прохладный, где неизвестные сожгли несколько венков.
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