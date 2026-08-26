В Сочи разыскивают девушку, которая справила нужду на памятник танкистам

В Сочи возбудили уголовное дело после того, как девушка испражнилась на памятник героям-танкистам. Инцидент произошел на улице 50 лет СССР и попал на видео, которое позже распространилось в соцсетях. На публикацию обратили внимание сотрудники сочинского УВД, после чего организовали проверку, а материалы дела были переданы в Следственный комитет.