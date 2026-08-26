Meta* выплатит около $18 млрд по делу о вреде детям

Meta* согласилась выплатить до 18 млрд долларов для урегулирования претензий 29 американских штатов, связанных с безопасностью несовершеннолетних в Facebook** и Instagram**. Компания при этом не признала вину по выдвинутым обвинениям, сообщает TechCrunch.

Иск касался утверждений о том, что платформы намеренно создавались с расчётом на формирование зависимости у детей. Штаты также обвиняли Meta* в сборе данных несовершеннолетних без ведома родителей.

После утверждения соглашения подросткам могут установить двухчасовой дневной лимит использования Facebook** и Instagram**. Также предусмотрены ночная блокировка с полуночи до 6 утра и ограничения уведомлений в школьное время.

Кроме того, Meta* намерена по умолчанию скрывать от подростков число лайков и реакций, усилить возрастную проверку и родительский контроль. Личные сообщения при этом не будут учитываться в лимите времени.

Выплаты распределят между штатами в течение десяти лет. Около $5,3 млрд из общей суммы Meta* перечислит только при условии, что YouTube и TikTok введут сопоставимые ограничения и меры по подтверждению возраста.

В третьем квартале Meta* ожидает около $10 млрд судебных расходов из-за соглашения. При этом после объявления об урегулировании спора акции компании выросли.

Ранее Meta запусила платные подписки Instagram**, Facebook** и WhatsApp** с дополнительными функциями. Тарифы начинаются от $2,99 в месяц; компания также тестирует более дорогие планы Meta* One.

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