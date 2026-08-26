Санду слушала и молчала: В Кишинёве предъявили Украине претензии на исторические области
В Кишинёве напомнили о «молдавских» Херце, Буковине и Аккермане
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Michailidis
В Молдавии на праздновании 35-летия независимости прозвучали территориальные претензии к Украине. Основатель Народно-демократической партии РМ Ион Мереуцэ заявил, что нужно помнить о молдавских землях, которые стали украинскими.
«Когда мы говорим о нашей национальной идентичности, то мы должны помнить об главных её столпах. И в первую очередь нам следует заботиться о наших земле. И сейчас плачут цинут Херца, Буковина, Аккерман и так далее», — заявил он.
Всё это говорилось в присутствии президента Майи Санду. Упомянутые территории сейчас входят в Закарпатскую, Черновицкую и Одесскую области Украины. Официального комментария от молдавских властей или украинской стороны по этому поводу пока не поступало.
Вместе с тем ранее нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией. Документ предложила оппозиционная партия S.O.S. România. Согласно его положениям, румынский парламент уполномочивает правительство страны в срочном порядке начать переговоры с властями Кишинёва для завершения объединения. Законопроект не выносился на обсуждение и голосование депутатов. При этом он не был отвергнут, поэтому в соответствии с конституцией считается принятым автоматически.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.