В Молдавии на праздновании 35-летия независимости прозвучали территориальные претензии к Украине. Основатель Народно-демократической партии РМ Ион Мереуцэ заявил, что нужно помнить о молдавских землях, которые стали украинскими.

«Когда мы говорим о нашей национальной идентичности, то мы должны помнить об главных её столпах. И в первую очередь нам следует заботиться о наших земле. И сейчас плачут цинут Херца, Буковина, Аккерман и так далее», — заявил он.

Всё это говорилось в присутствии президента Майи Санду. Упомянутые территории сейчас входят в Закарпатскую, Черновицкую и Одесскую области Украины. Официального комментария от молдавских властей или украинской стороны по этому поводу пока не поступало.

Вместе с тем ранее нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией. Документ предложила оппозиционная партия S.O.S. România. Согласно его положениям, румынский парламент уполномочивает правительство страны в срочном порядке начать переговоры с властями Кишинёва для завершения объединения. Законопроект не выносился на обсуждение и голосование депутатов. При этом он не был отвергнут, поэтому в соответствии с конституцией считается принятым автоматически.