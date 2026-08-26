В розыск объявили украинца, установившего бомбу под BMW военного в Балашихе

Уроженца Украины объявили в международный розыск по делу о подрыве автомобиля военнослужащего в подмосковной Балашихе. По данным следствия, мужчина заминировал машину по заданию СБУ, до взрыва покинув Россию и улетев в Турцию, пишет «Коммерсант».

На предполагаемого исполнителя вышли после изучения записей камер наблюдения и показаний свидетелей. По версии следствия, фигуранта заметили рядом с машиной будущей жертвы. Затем он вызвал такси, отправился в аэропорт и вылетел в Турцию. После этого его местонахождение установить не удалось.

Следствие полагает, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Подозреваемого заочно арестовали на два месяца — срок начнёт исчисляться после его задержания в России либо экстрадиции. Защита попыталась оспорить меру пресечения, однако 17 августа апелляционная инстанция оставила решение в силе.

В материалах дела, по данным издания, фигурируют результаты экспертиз, записи с камер, показания свидетелей и оперативные материалы.

Всё случилось утром 9 июня в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. BMW X3 успел отъехать от парковки примерно на 50 метров, когда в салоне сработало самодельное взрывное устройство. Позднее эксперты оценили его мощность примерно в 400 граммов в тротиловом эквиваленте и установили, что заряд находился за водительским сиденьем.

После детонации машина загорелась и врезалась в припаркованный автомобиль. Очевидцы выломали дверь и вытащили 62-летнего водителя из салона, однако мужчина скончался от полученных травм. Один из свидетелей позже рассказал Life.ru, что после эвакуации пострадавшего прогремел ещё один взрыв.

В ходе расследования силовики изучали записи камер и маршруты людей, появлявшихся рядом с автомобилем незадолго до происшествия. Следователи также отрабатывали версию о наблюдении за жертвой перед атакой. О ходе расследования докладывали президенту Владимиру Путину.