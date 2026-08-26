«Потому что я русская»: Лазарева* отказалась от общения с украинцами
Татьяна Лазарева* заявила, что практически не общается с украинцами
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut
Сбежавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что практически перестала общаться с украинцами из-за своей национальности. Об этом она рассказала в новом выпуске YouTube-проекта «И грянул Грэм».
По словам Лазаревой*, она считает для себя невозможным участвовать в таком общении, поскольку является русской.
«Я не могу участвовать в каком-то общении с украинцами, потому что я русская. Я тоже это не делаю практически», — заявила телеведущая.
При этом полностью избегать контактов с украинцами Лазарева* не стала. Она уточнила, что может обнять встретившихся ей на улице людей с Украины, если они сами проявят такую инициативу.
Ранее Life.ru писал, что дети Татьяны Лазаревой* хотели бы вернуться в Россию. Сама телеведущая рассказывала, что после переезда в Европу её детям пришлось резко повзрослеть: в России у них, по её словам, была «детская, беззаботная, счастливая жизнь», тогда как эмиграция стала для подростков сложным этапом.
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* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.