«Потому что я русская»: Лазарева* отказалась от общения с украинцами

Сбежавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что практически перестала общаться с украинцами из-за своей национальности. Об этом она рассказала в новом выпуске YouTube-проекта «И грянул Грэм».

По словам Лазаревой*, она считает для себя невозможным участвовать в таком общении, поскольку является русской.

«Я не могу участвовать в каком-то общении с украинцами, потому что я русская. Я тоже это не делаю практически», — заявила телеведущая.

При этом полностью избегать контактов с украинцами Лазарева* не стала. Она уточнила, что может обнять встретившихся ей на улице людей с Украины, если они сами проявят такую инициативу.

Ранее Life.ru писал, что дети Татьяны Лазаревой* хотели бы вернуться в Россию. Сама телеведущая рассказывала, что после переезда в Европу её детям пришлось резко повзрослеть: в России у них, по её словам, была «детская, беззаботная, счастливая жизнь», тогда как эмиграция стала для подростков сложным этапом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.