Полтонны «гостинцев»: ВКС России сбросили две ФАБ-500 на скопления войск ВСУ

Российская авиация ударила по месту сосредоточения украинских военных в зоне спецоперации, сбросив на них около полутонны взрывчатки. Об этом рассказали в телеграм-канале Министерства обороны России.

ВКС сбросили полтонны взрывчатки на скопление военных ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным военного ведомства, по позициям ВСУ отработали двумя бомбами ФАБ-500Т с универсальными модулями планирования и коррекции.

«Ликвидировано скопление украинских боевиков и пункт их временной дислокации», — говорится в сообщении Минобороны.

Каждая такая бомба весит 530 килограммов, из которых 256 килограммов приходится на взрывчатое вещество. В сумме на противника сбросили 512 килограммов взрывчатки.

До этого стало известно об ударе российской авиации на Харьковском направлении. Экипажи ВКС применили пять корректируемых авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по местам размещения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ у населённого пункта Благодатное. Разведка заранее вскрыла координаты украинских подразделений, поэтому сосредоточенный удар застал их врасплох.