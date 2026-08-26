Депутаты ГД потребовали сделать бесплатным проезд для многодетных родителей

Фракция «Новые люди» выступила с инициативой ввести по всей стране единые правила бесплатного проезда в общественном транспорте для многодетных родителей. Соответствующее обращение на имя главы правительства Михаила Мишустина подготовил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, пишет ТАСС.

Как отмечают авторы документа, сейчас льготы сильно разнятся в зависимости от региона: где-то они касаются только детей, где-то — одного или обоих родителей. Депутаты подчёркивают, что унификация мер поддержки необходима, так как многодетным семьям приходится ежедневно совершать множество поездок по городу, сопровождая детей в школы и секции.

Инициаторы предложения полагают, что реализация данной меры позволит нивелировать диспропорции в уровне социальной поддержки между регионами, оптимизировать логистику для семей с детьми, а также обеспечить единообразие транспортных льгот для многодетных граждан вне зависимости от их территориальной принадлежности.

Ранее детские сады в России предложили обязать работать до 20:00, а во всех начальных школах — открыть группы продлённого дня. Сейчас многие сады закрываются около 19:00, примерно тогда же, когда у родителей заканчивается рабочий день. С учётом дороги взрослым приходится отпрашиваться, подключать родственников или спешить за ребёнком.