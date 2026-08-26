«Миллионы лет за секунду»: Астрофизик объяснил, что увидит человек, попав в чёрную дыру

Оказавшись внутри сверхмассивной чёрной дыры, человек сможет наблюдать движения звёзд и галактик, на которые снаружи потребовались бы миллионы лет. Такую гипотезу высказал в беседе с РИА «Новости» старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики и космологии Астрокосмического центра ФИАН Сергей Пилипенко.

По словам учёного, проникнуть в чёрную дыру звёздной массы практически невозможно. Приливные силы, нарастающие по мере приближения к центру, разорвут любой объект ещё до пересечения горизонта — поверхности, от которой свет не может улететь.

«При падении в сверхмассивную черную дыру приливные силы будут меньше, и космический корабль вполне способен будет попасть под горизонт», — отметил он.

При выключенных двигателях на борту сохраняется невесомость, и экипаж не почувствует изменений гравитации в момент перехода этой границы. После пересечения горизонта корабль перестанет быть видимым для внешнего наблюдателя. Однако люди внутри смогут понять происходящее, наблюдая за пространством снаружи. Изображение внешнего мира сильно исказится и сместится в сторону, противоположную направлению к центру дыры, а свет звёзд приобретёт заметное синее смещение.

Время на корабле ускорится настолько, что его обитатели увидят движения звёзд и даже галактик, для которых снаружи понадобились бы миллионы лет. При этом само судно продолжит падать к центру чёрной дыры. Разглядеть центральную область экипаж не сможет, поскольку между кораблём и центром находится ещё один горизонт, от которого свет не долетает до наблюдателей. При дальнейшем сближении с центром приливные силы в итоге разорвут корабль.

Ранее стало известно, что семь лет назад учёные впервые получили изображение тени чёрной дыры. Это стало окончательным доказательством существования этих объектов. Научный руководитель ГАИШ МГУ академик Анатолий Черепащук сказал, что чёрная дыра действительно влияет на ход времени и в определённом смысле способна его остановить. Для внешнего наблюдателя космонавт вблизи неё будет жить бесконечно долго, хотя сам он давно погибнет.