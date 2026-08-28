Отелло наших дней: В Подмосковье ревнивец жестоко расправился с гражданской женой

28-летнему жителю Котельников предъявлено обвинение в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Орудие убийства. Фото © СК Подмосковья

Трагедия произошла 25 августа в одной из квартир города. По версии следствия, фигурант поссорился с гражданской женой на почве ревности.

Во время выяснения отношений подозреваемый схватился за нож. Он нанес женщине множественные ранения в область головы, тела и конечностей.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Скрыться злоумышленнику не удалось, его задержали правоохранители.

На допросе обвиняемый полностью признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах случившегося. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил мужчину под стражу.

В настоящее время следователи завершают сбор доказательств. Назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и генетическую, также изучается орудие преступления.

Ранее Life.ru писал, что ревнивый пермяк годами измывался над сожительницей. Один из эпизодов произошёл во время совместной поездки в Египет. По версии обвинения, мужчина пытался задушить потерпевшую и нанёс ей множественные удары.