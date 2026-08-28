Отелло наших дней: В Подмосковье ревнивец жестоко расправился с гражданской женой
В Котельниках мужчина зарезал сожительницу из-за ревности
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28-летнему жителю Котельников предъявлено обвинение в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Орудие убийства. Фото © СК Подмосковья
Трагедия произошла 25 августа в одной из квартир города. По версии следствия, фигурант поссорился с гражданской женой на почве ревности.
Во время выяснения отношений подозреваемый схватился за нож. Он нанес женщине множественные ранения в область головы, тела и конечностей.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Скрыться злоумышленнику не удалось, его задержали правоохранители.
На допросе обвиняемый полностью признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах случившегося. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил мужчину под стражу.
В настоящее время следователи завершают сбор доказательств. Назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и генетическую, также изучается орудие преступления.
Ранее Life.ru писал, что ревнивый пермяк годами измывался над сожительницей. Один из эпизодов произошёл во время совместной поездки в Египет. По версии обвинения, мужчина пытался задушить потерпевшую и нанёс ей множественные удары.
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