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28 августа, 13:00

Отелло наших дней: В Подмосковье ревнивец жестоко расправился с гражданской женой

В Котельниках мужчина зарезал сожительницу из-за ревности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANDRANIK HAKOBYAN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANDRANIK HAKOBYAN

28-летнему жителю Котельников предъявлено обвинение в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Орудие убийства. Фото © СК Подмосковья

Орудие убийства. Фото © СК Подмосковья

Трагедия произошла 25 августа в одной из квартир города. По версии следствия, фигурант поссорился с гражданской женой на почве ревности.

Во время выяснения отношений подозреваемый схватился за нож. Он нанес женщине множественные ранения в область головы, тела и конечностей.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Скрыться злоумышленнику не удалось, его задержали правоохранители.

На допросе обвиняемый полностью признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах случившегося. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил мужчину под стражу.

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В настоящее время следователи завершают сбор доказательств. Назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и генетическую, также изучается орудие преступления.

Ранее Life.ru писал, что ревнивый пермяк годами измывался над сожительницей. Один из эпизодов произошёл во время совместной поездки в Египет. По версии обвинения, мужчина пытался задушить потерпевшую и нанёс ей множественные удары.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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