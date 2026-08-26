Тренер по триатлону спасся от аллигатора, выдавив ему глаз голыми руками

В США 31-летний триатлонист Джонатан Бруни подвергся нападению аллигатора во время тренировочного заплыва. Как сообщает WRDW, инцидент произошёл, когда спортсмен находился в воде. Сначала Бруни принял столкновение с хищником за удар о бревно, однако вскоре почувствовал резкую боль: аллигатор вцепился зубами и лапой в плечо мужчины.

Бруни признался, что был осведомлён о наличии аллигаторов в реке, однако до последнего момента не верил, что сам станет их жертвой. В схватке за жизнь мужчина не растерялся: он ухватил хищника за голову и надавил пальцем ему на глаз, что позволило вырваться.

Его товарищи по команде осознали серьезность ситуации не сразу, хотя Бруни уже терял много крови. Первым сориентировался Мэттью Девис — он оперативно наложил тренеру жгут. Поскольку мобильных телефонов у спортсменов с собой не было, им пришлось бежать к ближайшим домам. Помощь пришла от прохожего, выгуливавшего собак: он вызвал спасателей.

Полицейские прочесали местность, но найти нападавшую рептилию не удалось. Врачи диагностировали у пострадавшего повреждения кожи и подкожно-жировой клетчатки, отметив, что мышцы остались целы. Сам Бруни отнёсся к случившемуся с иронией.

Ранее крокодил напал на 28-летнего жителя Мехико на пляже мексиканского курорта Пуэрто-Вальярта и утащил его в море. Мужчина находился у воды, когда на него набросилась рептилия. Спасатели всю ночь обследовали берег и акваторию. Тело погибшего обнаружили утром примерно в 300 метрах от суши.