Российские цирковые артисты впервые с 2022 года выступят на фестивале в Испании

Российские цирковые артисты впервые с 2022 года примут участие в Международном фестивале циркового искусства «Золотой слон» в испанской Жироне. О возвращении отечественных артистов на один из крупнейших европейских цирковых форумов сообщил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков на пресс-конференции в ТАСС.

«Впервые с 2022 года российские артисты примут участие в одном из самых престижных цирковых конкурсов Европы, а может быть, и мира — в пятнадцатом Международном фестивале циркового искусства «Золотой слон», который пройдёт в Испании, в Жироне с 25 февраля по 1 апреля 2027 года» — сказал он.

При этом на официальном сайте «Золотого слона» и Росгосцирка указаны даты с 25 февраля по 1 марта 2027 года. В Жирону отправится большая российская делегация — почти 70 артистов. Одним из центральных номеров российской программы станет «Русский вальс».

Художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк» Гия Эрадзе рассказал, что в финале постановки костюмы артистов трансформируются в цвета российского триколора, а весь манеж визуально превратится в флаг России.

«Я очень рад, что мы настояли и моё предложение было принято испанской стороной. Мы исполним очень красивый патриотический номер — «Русский вальс», в финале которого весь манеж превратится в российский флаг», — рассказал Эрадзе.

Помимо уже известной постановки, российская команда готовит для фестиваля пять новых номеров. Ранее Росгосцирк сообщал о приглашении в Жирону жонглёров с номером «Дворцовые забавы», воздушной гимнастки Дарьи Руденко, Ольги Волчек, дуэта Марата и Диляры Бикмаевых, эквилибристки Софии Готфрид и артистов Королевского балета. Сергей Беляков и Гия Эрадзе также получили приглашение войти в международное жюри фестиваля.

Предстоящий «Золотой слон» станет юбилейным, 15-м по счёту. Фестиваль традиционно собирает в Жироне цирковых артистов из разных стран и завершается гала-представлением и вручением наград.

После начала СВО российские цирковые артисты столкнулись с ограничениями на крупных европейских площадках. В частности, Life.ru писал, что в 2023 году организаторы Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказали россиянам в участии и аннулировали уже выданные приглашения. Тогда же с церемонии открытия убрали российский флаг.