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26 августа, 15:41

Бой Никиты Цзю и Махоуни за статус претендента на титул IBF завершился вничью

Обложка © ТАСС / DAN HIMBRECHTS

Обложка © ТАСС / DAN HIMBRECHTS

Никита Цзю не смог победить Бена Махоуни в бою за статус претендента на титул IBF в первом среднем весе и титул WBO International. Поединок прошёл в австралийском Голд-Косте.

Противостояние продлилось всю дистанцию из 12 раундов, после чего арбитры зафиксировали ничейный результат (117-111, 113-115, 114-114).

«Честно говоря, я отдал этот бой Бену. Это был очень сложный поединок, и я знал, что так и будет. Я отдал ему, может быть, на один‑два раунда больше, но я пока не могу судить», — сказал Никита после боя и допустил проведение повторного поединка.

Изначально предполагалось, что триумфатор получит шанс встретиться с действующим обладателем чемпионского пояса IBF британцем Джошом Келли. Теперь перспективы организации такого боя остаются под вопросом.

В послужном списке 28-летнего сына Константина Цзю теперь значатся 12 побед (10 из них одержаны досрочно) при одной ничьей. Также один бой признан несостоявшимся.

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Его оппонент старше на три года. В активе Махоуни после этого противостояния стало 17 побед, 9 из которых были добыты нокаутом, а также две ничьи.

Ранее старший брат Никиты Тим Цзю одержал свою главную победу на ринге. В Сиднее он победил экс-чемпиона мира американца Эррола Спенса.

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Никита Никонов
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