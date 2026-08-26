Россиянин Киселёв выиграл золото юниорского ЧМ по прыжкам в воду

Российский прыгун в воду Мирослав Киселёв первенствовал на юниорском чемпионате мира в упражнениях с трёхметрового трамплина.

За свои прыжки спортсмен получил от судей 277,25 балла. Ближе всех к нему подобрался мексиканец Иан Нава Гутьеррес, набравший 257,95 балла и ставший вторым. Замкнул тройку призёров австралиец Хейден Бринклин с результатом 244,00 балла.

Напомним, мировое первенство среди юниоров по прыжкам в воду принимает Риека: турнир продлится до 28 августа. Программа соревнований включает прыжки с метровой и трёхметровой досок, а также с вышки — в трёх дисциплинах: индивидуальной, синхронной и командной.

А ранее Киселёв вместе с Кириллом Косимовым выиграл золото в синхронных прыжках с вышки на этом же первенстве мира среди юниоров. Спортсмены выступают в разных возрастных категориях: Косимову 15 лет, а Киселёву — 14. Объединившись в дуэт, россияне обошли всех соперников. Для Киселёва та медаль стала уже второй на турнире — днём ранее он выиграл индивидуальные прыжки с вышки, набрав 293,05 балла.