11-летняя девочка получили рваную рану плеча из-за пули на отдыхе в Турции
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В турецком Сиде 11-летняя туристка получила травму плеча во время прогулки по территории отеля Marvida Family Eco. Девочка почувствовала резкую боль, когда шла с матерью к пляжу.
По данным Telegram-канала Baza, в ребёнка могла попасть пуля, прилетевшая из тира соседнего отеля Megasaray Side. Пострадавшую госпитализировали, медики зафиксировали у неё ссадину и гематому.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске 16-летний подросток несколько раз выстрелил в женщину, которая сделала замечание его компании за запуск петард. Заявление о случившемся поступило от местного жителя, а сам конфликт произошёл во дворе дома на улице В. Шевелева. В настоящий момент полиция проводит проверку.
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