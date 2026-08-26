11-летняя девочка получили рваную рану плеча из-за пули на отдыхе в Турции

В турецком Сиде 11-летняя туристка получила травму плеча во время прогулки по территории отеля Marvida Family Eco. Девочка почувствовала резкую боль, когда шла с матерью к пляжу.

По данным Telegram-канала Baza, в ребёнка могла попасть пуля, прилетевшая из тира соседнего отеля Megasaray Side. Пострадавшую госпитализировали, медики зафиксировали у неё ссадину и гематому.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 16-летний подросток несколько раз выстрелил в женщину, которая сделала замечание его компании за запуск петард. Заявление о случившемся поступило от местного жителя, а сам конфликт произошёл во дворе дома на улице В. Шевелева. В настоящий момент полиция проводит проверку.