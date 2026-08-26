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26 августа, 15:50

11-летняя девочка получили рваную рану плеча из-за пули на отдыхе в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nurlan Tastanbekov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nurlan Tastanbekov

В турецком Сиде 11-летняя туристка получила травму плеча во время прогулки по территории отеля Marvida Family Eco. Девочка почувствовала резкую боль, когда шла с матерью к пляжу.

По данным Telegram-канала Baza, в ребёнка могла попасть пуля, прилетевшая из тира соседнего отеля Megasaray Side. Пострадавшую госпитализировали, медики зафиксировали у неё ссадину и гематому.

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Наталья Демьянова
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