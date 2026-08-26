Зима 2026 года станет финальной точкой в противостоянии для ВСУ. Такое мнение высказал подполковник Олег Иванников. По словам эксперта, именно к этому времени на фронте произойдёт перелом, который приведёт к полному разгрому украинской армии.

«Окончательный переломный момент для поражения Украины наступит к зиме этого года», — заявил эксперт «Абзацу».«Абзац»

По мнению Иваникова, к подобному сценарию могут привести два ключевых фактора: неспособность украинской армии компенсировать дефицит военной техники и грядущий экономический коллапс киевского режима. Согласно прогнозу аналитика, критическая точка в экономике Украины будет пройдена осенью 2026 года.

Ранее депутат Рады Даниил Гетманцев признавал, что собственных налоговых поступлений Украине не хватает на военные нужды. Конкретных цифр он называть не стал, но отметил, что Киеву приходится искать деньги в других источниках. По его словам, ситуация складывается крайне тяжёлая. При этом несколько лет назад в стране заметно подняли налоги, объясняя это как раз необходимостью финансировать войну.