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26 августа, 16:01

«Перелом наступит к зиме»: Эксперт назвал дату полного поражения ВСУ

Подполковник Иванников: Украина потерпит окончательное поражение зимой 2026-го

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88

Зима 2026 года станет финальной точкой в противостоянии для ВСУ. Такое мнение высказал подполковник Олег Иванников. По словам эксперта, именно к этому времени на фронте произойдёт перелом, который приведёт к полному разгрому украинской армии.

«Окончательный переломный момент для поражения Украины наступит к зиме этого года», — заявил эксперт «Абзацу».«Абзац»

По мнению Иваникова, к подобному сценарию могут привести два ключевых фактора: неспособность украинской армии компенсировать дефицит военной техники и грядущий экономический коллапс киевского режима. Согласно прогнозу аналитика, критическая точка в экономике Украины будет пройдена осенью 2026 года.

ВСУ на голодном пайке: Украина исчерпала ресурсы на выплаты военным, заявили в Раде
ВСУ на голодном пайке: Украина исчерпала ресурсы на выплаты военным, заявили в Раде

Ранее депутат Рады Даниил Гетманцев признавал, что собственных налоговых поступлений Украине не хватает на военные нужды. Конкретных цифр он называть не стал, но отметил, что Киеву приходится искать деньги в других источниках. По его словам, ситуация складывается крайне тяжёлая. При этом несколько лет назад в стране заметно подняли налоги, объясняя это как раз необходимостью финансировать войну.

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Наталья Демьянова
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