Детский лагерь «Энергетик» в Удмуртии закрыли на 45 суток за нарушения

Деятельность детского оздоровительного лагеря «Энергетик» в Удмуртии приостановили на 45 суток по решению суда. Учреждение признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов республики.

Проверка выявила более 20 нарушений, связанных с организацией питания, качеством питьевой воды и другими требованиями санитарного законодательства.

«Суд установил, что допущены нарушения со стороны юридического лица требований санитарного законодательства в части организации питания, требований к питьевой воде и другие», — сообщили в пресс-службе.

Представитель лагеря признал вину и сообщил, что часть выявленных нарушений уже была устранена. После рассмотрения материалов суд назначил МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Энергетик» административное наказание в виде временного прекращения работы сроком на 45 суток.

Ранее Life.ru писал, что в поставленных в тверской лагерь сосисках «Папа может» нашли сальмонеллу. Такая продукция может вызвать пищевое отравление, сопровождающееся высокой температурой, рвотой, диареей и обезвоживанием. Особенно это опасно для детей.