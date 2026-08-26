В Румынии медведица оторвала зубами бампер проезжавшей машины

На горной трассе Трансфагараш в Румынии медведица оторвала зубами задний бампер проезжавшего автомобиля. Об этом сообщил портал Adevarul.

В Румынии медведица зубами оторвала бампер машины. Видео © Х /Aʟᴇᴛᴏᴘʜɪʟᴇ Mᴀxɪᴍᴜꜱ

Движение на дороге оказалось почти парализовано из-за водителей, которые специально замедлялись, чтобы рассмотреть животных. Когда одна из машин приблизилась, медведица, находившаяся с тремя медвежатами, неожиданно вцепилась в задний бампер и не отпускала, пока полностью его не оторвала.

Местные власти не раз предупреждали туристов и автомобилистов о недопустимости приближения к диким животным ради съёмки или кормления. Подобное поведение повышает вероятность нападения. За последние полтора месяца румынская полиция оштрафовала отдыхающих более чем на 22 тысячи долларов за кормление медведей в горной местности.

Ранее сообщалось, что румынский парламент утвердил увеличение ежегодной квоты на отстрел бурых медведей до 900 особей. Новые нормы будут действовать в 2026 и 2027 годах. Они вдвое превышают прежние лимиты. По информации Министерства природы, в Румынии насчитывается от 10 до 13 тысяч медведей. Это самая большая популяция в Европе за пределами России. Власти объясняют ужесточение мер ростом числа опасных столкновений с людьми. За последние 20 лет животные стали причиной гибели примерно 30 человек.