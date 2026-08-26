Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание лидеру Абхазии Бадре Гунбе в связи с годовщиной признания государственного суверенитета республики. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что российский лидер адресовал народу Абхазии слова поддержки и добрые пожелания.

«Путин в среду поздравил президента Абхазии Бадру Гунба с Днём признания независимости республики, передал ему и всем жителям республики наилучшие пожелания», — сказал Песков.

26 августа Южная Осетия празднует 18-летие со дня признания её суверенитета Российской Федерацией. Это событие стало итогом пятидневной войны, начавшейся в ночь на 8 августа 2008 года с нападения Грузии на республику. Россия вмешалась в конфликт, чтобы защитить своих миротворцев, находившихся там с 1992 года, и местных жителей, многие из которых имели российские паспорта. Военные действия унесли жизни более тысячи человек, включая 72 российских военных. Вскоре после завершения конфликта, 26 августа 2008 года, Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Ранее Путин на встрече с врио главы Южной Осетии Маратом Камболовым назвал народ республики особым и заверил в неизменной поддержке Москвы. Российский лидер подчеркнул, что осетины — это воины, учёные и труженики, и пообещал делать всё возможное для помощи.