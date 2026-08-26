ПВО за день сбила 51 украинский БПЛА над регионами России

Российские системы ПВО отразили массированную атаку дронов: за день над регионами страны и Чёрным морем сбито 51 украинский БПЛА. Данные об этом подтвердили в Минобороны РФ.

Согласно официальным данным, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени силами ПВО было нейтрализовано 51 БПЛА самолётного типа. Атаки были пресечены над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.

А ранее Life.ru писал, что в зоне СВО начали применять станцию противодействия БПЛА «Поле-31». Оборудование предназначено для защиты личного состава, автотранспорта, бронемашин и различных объектов от ударных, разведывательных дронов и дронов-камикадзе.