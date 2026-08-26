Княжеская казна или состояние купца: Археолог раскрыл тайну клада из Коломны

Найденный в Коломне клад из более чем 2,6 тысячи серебряных монет XV века мог принадлежать очень богатому купцу, группе торговцев или представителю княжеского рода. Об этом в эксклюзивном комментарии Life.ru рассказал археолог, кандидат наук, доцент РГГУ Василий Новиков.

«Это всегда очень важный вопрос: кто и почему закапывал клады? К сожалению, достоверно ответить на него удаётся не всегда. Но такая огромная сумма могла оказаться в руках только человека из высших социальных слоёв. Это либо очень богатые купцы — возможно, несколько, — либо представитель княжеской фамилии. Кто-то, кто имел возможность накапливать такие богатства», — объяснил специалист.

По словам Новикова, состав монет прежде всего позволяет судить об особенностях денежного обращения того времени. Особое внимание археолога привлекло то, что в находке преобладает великокняжеская чеканка, тогда как монеты удельных князей отсутствуют полностью.

Скорее всего, они были отчеканены в Коломне — это был крупнейший центр, второй по значимости город после Москвы. То есть мы можем уверенно сказать, что владелец был из Коломны и деньги собраны именно там. А вот установить что-то более конкретное уже затруднительно Василий Новиков археолог

Ничего необычного в том, что столь крупное состояние хранилось под землёй, археолог не видит. Банков и депозитных счетов в современном понимании тогда не существовало, поэтому землю нередко использовали как самое надёжное место для сохранения денег. По одной из версий, найденная сумма могла быть частью казны, выкупом либо средствами, приготовленными для большой торговой сделки и спрятанными до подходящего момента.

«Единственное, что мы можем утверждать: человек или группа лиц, спрятавших клад, по какой-то причине не вернулись за ним. Если бы это было раннее Средневековье, можно было бы говорить о культовом подношении богам. Но здесь, судя по гигантской сумме, явно случилась трагическая история. Люди не вернулись, скорее всего, из-за непреодолимых обстоятельств — возможно, погибли. Очень сложно представить, что о таких деньгах просто забыли», — пояснил Новиков.

При этом специалист призвал не сводить значение находки исключительно к её возможной рыночной стоимости. В массовом представлении клад зачастую воспринимается прежде всего как сокровище, которое можно дорого продать, хотя для археологов гораздо важнее историческая информация, сохранившаяся вместе с монетами.

«В сознании людей клад — это главная мечта археолога, все охотятся за золотом. К сожалению, ценность объекта часто воспринимают только через денежный эквивалент. Да, там много редких монет, современная оценка — полмиллиарда. Все обсуждают, как бы продать и потратить. Но на второй план уходит научная значимость», — подчеркнул собеседник Life.ru.

По словам археолога, для исследователей особенно важно, что клад представляет собой так называемый закрытый комплекс. Все предметы оказались спрятаны одновременно и оставались вместе на протяжении веков, благодаря чему специалисты могут точнее изучать конкретный исторический период.

«Клад — это всегда закрытый комплекс, и это очень удобно для характеристики исторического периода. По нему можно определить нижнюю границу сокрытия, связать его с политическими событиями. Монеты дают характеристику денежного обращения, связь с историей отдельного человека, имени которого мы, скорее всего, никогда не узнаем. С научной точки зрения клад — это яркое и довольно редкое событие», — рассказал Новиков.

Отдельной проблемой остаётся деятельность нелегальных кладоискателей. Если подобную находку извлекают из земли без полноценного археологического исследования, учёные теряют сведения о месте, расположении и окружении предметов, которые порой способны рассказать об эпохе не меньше самих монет.

Клады часто попадаются «чёрным» копателям с металлодетекторами и выпадают из археологического контекста, лишая нас даже крошечных крупиц информации Василий Новиков кандидат наук

Ранее Life.ru писал, что найденный в Коломне клад оценили примерно в 500 миллионов рублей. Речь идёт о более чем 2,6 тысячи серебряных монет XV века, которые около 600 лет пролежали в земле. Эксперты отмечали, что среди них есть редкие экземпляры, способные представлять особую ценность для коллекционеров.