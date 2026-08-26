Мощное землетрясение вновь всколыхнуло Колумбию

Геологическая служба Колумбии зафиксировала землетрясение магнитудой 5,1 на севере страны. Эпицентр находился на глубине 149 километров, время регистрации — 11:45 по местному времени (19:45 мск). Новое сейсмическое событие произошло спустя две недели после катастрофического землетрясения, унёсшего жизни 331 человека.

Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент отсутствует.

Масштабное землетрясение, обрушившееся на Колумбию 10 августа, оставило тяжёлый след: стихия охватила 16 департаментов и почти 500 муниципалитетов. Трагедия коснулась более 360 тысяч человек — всего пострадало свыше 185 тысяч семей. Несмотря на героические усилия спасателей, сумевших вызволить из-под обломков 364 выживших, избежать огромных жертв не удалось: 331 человек погиб, ещё 4 439 получили ранения различной степени тяжести.