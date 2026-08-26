Иран призвал ООН осудить «экономический терроризм» Вашингтона

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи направил письмо генсеку ООН и членам Совета Безопасности из-за американской санкционной политики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

В послании глава МИД изложил позицию Тегерана по поводу действий Вашингтона, которые в Иране называют «экономическим терроризмом». Арагчи заявил о необходимости реакции ООН и призвал страны осудить действия американской администрации.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о начале «экономической войны и изоляции» Ирана. Он предупредил, что государства и организации, которые будут поддерживать Тегеран, могут столкнуться с серьёзными последствиями.

В МИД Ирана заявили, что американские санкции являются «экономическим терроризмом и преступлением против человечности». Власти страны настаивают, что ограничения нарушают международные нормы.

Ранее Life.ru писал, что Трамп анонсировал скорое завершение войны с Ираном. Своё мнение он обосновал тем, что Ормузский пролив в настоящее время открыт.