В Рязани спасатели выловили питона, который залез в чужую квартиру по трубам

В Рязани спасатели достали королевского питона, пробравшегося в чужую квартиру через стояк. Об этом сообщили в Аварийно-спасательном центре Салюс.





«25 августа в АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева поступила заявка об обнаружении Королевского питона, проникшего в жилое помещение. Прибывшие на место спасатели аккуратно извлекли пресмыкающееся», — говорится в сообщении.

Питона отдали на временное содержание под наблюдением специалистов. После того как информация о случившемся разошлась по средствам массовой информации, владелец рептилии нашёлся.

Ранее сообщалось, что в квартире на юго-востоке Москвы спасатели поймали змею, сбежавшую из домашнего террариума. Инцидент в доме на Перовском шоссе в Нижегородском районе. Хозяйка побоялась самостоятельно ловить питомца и вызвала специалистов. Рептилия спряталась под тумбочкой. Прибывшие спасатели обнаружили беглянку и аккуратно поймали её. После этого змею вернули в террариум. Вид рептилии не уточняется.