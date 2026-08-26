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26 августа, 18:32

В Рязани спасатели выловили питона, который залез в чужую квартиру по трубам

В Рязани питон пробрался в чужую квартиру по трубам. Обложка © VK / АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс»

В Рязани питон пробрался в чужую квартиру по трубам. Обложка © VK / АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс»

В Рязани спасатели достали королевского питона, пробравшегося в чужую квартиру через стояк. Об этом сообщили в Аварийно-спасательном центре Салюс.

  • В Рязани питон пробрался в чужую квартиру по трубам. Фото © VK / АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс»
    В Рязани питон пробрался в чужую квартиру по трубам. Фото © VK / АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс»
  • В Рязани питон пробрался в чужую квартиру по трубам. Фото © VK / АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс»
    В Рязани питон пробрался в чужую квартиру по трубам. Фото © VK / АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс»

В Рязани питон пробрался в чужую квартиру по трубам. Фото © VK / АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс»

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«25 августа в АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева поступила заявка об обнаружении Королевского питона, проникшего в жилое помещение. Прибывшие на место спасатели аккуратно извлекли пресмыкающееся», — говорится в сообщении.

Питона отдали на временное содержание под наблюдением специалистов. После того как информация о случившемся разошлась по средствам массовой информации, владелец рептилии нашёлся.

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Ранее сообщалось, что в квартире на юго-востоке Москвы спасатели поймали змею, сбежавшую из домашнего террариума. Инцидент в доме на Перовском шоссе в Нижегородском районе. Хозяйка побоялась самостоятельно ловить питомца и вызвала специалистов. Рептилия спряталась под тумбочкой. Прибывшие спасатели обнаружили беглянку и аккуратно поймали её. После этого змею вернули в террариум. Вид рептилии не уточняется.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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