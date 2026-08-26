В Австралии мать с сыном заблудились в парке и 10 дней выживали без еды и воды

Жительница Австралии Мишель Питтман рассказала, как десять дней выживала с девятилетним сыном Диланом в национальном парке Маунт-Ройал. Историю семьи опубликовала газета The Sun.

Женщина увлекалась программой Беара Гриллса «Выжить любой ценой» и решила вместе с ребёнком осмотреть один из маршрутов. Она не предупредила близких о прогулке и не взяла еду, воду или туристическое снаряжение.

Мать с сыном сбились с тропы и оказались среди густых зарослей без мобильной связи. По ночам они укрывались ветками, слизывали влагу с листьев, снимали друг с друга клещей и пиявок, а также делили одну пару обуви.

На четвёртый день из-за сильной жажды Мишель собрала мочу в чехол от телефона и выпила несколько глотков. Чтобы уговорить Дилана последовать её примеру, женщина предложила ему представить, что это яблочный сок.

На седьмые сутки состояние мальчика резко ухудшилось. Позднее путешественники нашли лужу рядом с пересохшим ручьём и смогли утолить жажду.

На десятый день они вышли на широкую дорогу и встретили полицейских. Тревогу подняла 19-летняя дочь Мишель, обнаружившая дома записи матери о возможных маршрутах для прогулки.

Австралийцев госпитализировали с сильным обезвоживанием, истощением, отёками ног и укусами насекомых. Мишель призналась, что долгое время чувствовала вину за то, что подвергла сына опасности, однако пережитое сделало её отношения с сыном крепче.

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