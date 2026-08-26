Китайский след в NASA и ФРС: В США раскрыли масштабную хакерскую операцию

ФБР пресекло деятельность связанной с Китаем хакерской группировки, которая атаковала компьютерные системы американских ведомств и объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, злоумышленники использовали ботнет — сеть из заражённых устройств по всему миру, а также облачную инфраструктуру для сокрытия своей деятельности. Через неё хакеры смогли повредить устройства более чем в 130 странах.

Представитель ФБР Бретт Летерман заявил, что группировка использовала уязвимости в сетях для атак на госструктуры США, энергетические компании и медицинские учреждения.

Американские власти считают, что операция позволила остановить дальнейшее распространение вредоносной инфраструктуры.

Ранее Life.ru писал, что сенатор США Чак Грассли обвинил ФБР в сокрытии данных о семье экс-резидента Джо Байдена. Он потребовал рассекретить документы, которые, по его мнению, могли скрыть от Конгресса и общественности без достаточных оснований.