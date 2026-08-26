Китайский след в NASA и ФРС: В США раскрыли масштабную хакерскую операцию
ФБР заявило о ликвидации китайской хакерской сети, атаковавшей США
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ФБР пресекло деятельность связанной с Китаем хакерской группировки, которая атаковала компьютерные системы американских ведомств и объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, злоумышленники использовали ботнет — сеть из заражённых устройств по всему миру, а также облачную инфраструктуру для сокрытия своей деятельности. Через неё хакеры смогли повредить устройства более чем в 130 странах.
Представитель ФБР Бретт Летерман заявил, что группировка использовала уязвимости в сетях для атак на госструктуры США, энергетические компании и медицинские учреждения.
Американские власти считают, что операция позволила остановить дальнейшее распространение вредоносной инфраструктуры.
Ранее Life.ru писал, что сенатор США Чак Грассли обвинил ФБР в сокрытии данных о семье экс-резидента Джо Байдена. Он потребовал рассекретить документы, которые, по его мнению, могли скрыть от Конгресса и общественности без достаточных оснований.
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