«Продажное враньё»: МИД России обвинил The Insider* в фальсификации слов Захаровой

В МИД России обвинили издание The Insider* в намеренном искажении высказываний Марии Захаровой. По словам дипломатов, авторы публикации прибегли к привычной для них тактике распространения недостоверной информации. Поводом для претензий стал материал о брифинге от 20 августа, где Захарова критиковала визит гендиректора ЮНЕСКО в Киев, однако в статье издания её слова были поданы в искажённом виде.

«Поставившие на поток генерацию откровенных фейков иноагентские псевдожурналисты вновь продемонстрировали свой «фирменный почерк» — неприкрытое, продажное враньё, направленное на манипуляцию общественным мнением и искажение официальной позиции России», — сказано в материале «Антифейк», опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в сообщении, иноагенты не оставляют попыток дискредитировать Россию, развернув масштабную кампанию по дезинформации. Ради погони за кликами и дешёвыми сенсациями они штампуют фейки, намеренно манипулируя мнением своей аудитории.

Ранее Захарова резко высказалась о президенте Финляндии Александре Стуббе. Поводом стали его слова об ударах ВСУ вглубь российской территории. Дипломат заявила, что финский лидер деградировал как политик и как человек.

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