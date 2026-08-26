Российские морпехи уничтожили «Бабу-ягу» по наводке пленного бойца ВСУ
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Российские морские пехотинцы уничтожили точку запуска тяжёлых беспилотников «Баба-яга» на добропольском направлении. Координаты удалось получить после допроса украинского военнослужащего, рассказал РИА «Новости» боец с позывным Кабан.
«После получения от него информации о предполагаемом месте запуска тяжёлых беспилотников эти данные были переданы для дальнейшего уничтожения», — сказал Кабан.
По его словам, пленного взяли во время выполнения боевой задачи. Полученные сведения о месте запуска дронов передали для нанесения удара.
Военнослужащий отметил, что после уничтожения позиции активность тяжёлых беспилотников на этом участке временно снизилась. В течение нескольких дней российские подразделения практически не фиксировали применение «Бабы-яги», что позволило выполнять задачи в более спокойной обстановке.
Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о случаях стрельбы украинцев друг по другу, они воспринимали своих сослуживцев за противника. Из-за страха и плохой ориентировки на местности бойцы иногда начинали хаотично стрелять по направлениям, не понимая, кто находится перед ними.
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