Водитель автобуса, атакованного БПЛА в ЛНР, отказался от госпитализации

Водитель автобуса, который подвергся атаке беспилотника в Луганской Народной Республике, после медицинского осмотра решил отказаться от госпитализации. Об этом рассказала врио главного врача Первомайской центральной многопрофильной больницы Юлия Лысенко.

«Пострадавший мужчина после обследования отказался от госпитализации, ему назначено амбулаторное лечение», — сказала Лысенко журналистам.

Начальник отдела по жизнеобеспечению города Золотое Роман Варламов сообщил, что очевидцы связались с его подразделением через семь минут. Несмотря на сохранявшуюся угрозу новой атаки, он отправился к автобусу. Водителя Варламов обнаружил в состоянии шока. Мужчина был ранен осколками и сначала не хотел покидать транспорт. Варламову удалось убедить водителя покинуть автобус и проследовать в медицинское учреждение для получения помощи.

Ранее одна из пассажирок рейсового автобуса Лисичанск — Стаханов, атакованного беспилотным летательным аппаратом ВСУ в ЛНР, была госпитализирована в состоянии клинической смерти. Спасти её не удалось — пациентка скончалась в стенах медицинского учреждения. В лечебное учреждение были доставлены три пассажира и водитель рейсового автобуса.