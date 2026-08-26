Военно-врачебная комиссия в Харьковской области признала годным к военной службе мужчину, у которого отсутствуют три пальца на правой кисти. Об этом сообщила украинская военнослужащая Евгения Франкив.

Она разместила в Threads* фотографию руки военнослужащего и документ с результатами его медосмотра. На снимке видно, что на правой кисти сохранились только мизинец и безымянный палец. Согласно заключению, 26 июня 2026 года мужчину осмотрела ВЛК при 4-м отделе Богодуховского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В документе зафиксированы ампутационные культи первого, второго и третьего пальцев правой кисти.

При этом комиссия отнесла состояние военнослужащего к пункту 62В графы II Расписания болезней и вынесла итоговое решение о пригодности к военной службе.

Ранее на Украине протоиерея Тульчинской епархии Анатолия Вишневого признали годным к военной службе после прохождения военно-врачебной комиссии. По словам супруги священнослужителя, у Вишневого имеются заболевания сердца, которые не были должным образом учтены при прохождении комиссии. Адвокаты также намерены получить и проверить документы, связанные с произошедшим, и принять предусмотренные законом меры для защиты прав Вишневого.

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