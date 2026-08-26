Глава ЦРУ встретился с Хегсетом и Кейном в Белом доме

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф накануне вернулся из России, а уже в среду появился в Белом доме вместе с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединённого комитета начальников штабов Дэном Кейном. Об этом сообщил фотожурналист Эндрю Лейден.

О содержании совещания информации нет. Также не сообщается, присутствовал ли на нём президент США Дональд Трамп. При этом в расписании американского лидера на 11:00 по местному времени (18:00 мск) значилось закрытое для прессы совещание по вопросам разведки.

Напомним, 25 августа директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил необъявленный визит в Москву, который стал его первой поездкой в Россию в этой должности и первым визитом главы американской разведки в страну за последние пять лет. Дональд Трамп назвал визит главы ЦРУ рутинным делом, он также вновь заявил, что желает окончания конфликта на Украине.