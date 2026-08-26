Между Россией и США сейчас ведётся «тайная дипломатия», заявил генерал

Вылет спецборта отряда «Россия» Ту-214ПУ вскоре после визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа свидетельствует о ведении «тайной дипломатии» между Россией и США по ключевым вопросам мировой политики. Генерал-майор Владимир Попов заявил «Газете.ru» , что такой формат общения является эффективным инструментом решения военно-политических вопросов и проблем безопасности даже в условиях конфликта.

По словам эксперта, к подобным методам прибегают не только Россия и США, но и Китай, Индия, а также ряд европейских государств. Попов отметил, что на данный момент «внутренние желания» этой тайной дипломатии неизвестны, однако подчеркнул: президенты двух стран могут провести встречу в любое время вне зависимости от состояния двусторонних отношений.