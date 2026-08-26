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26 августа, 13:59

Между Россией и США сейчас ведётся «тайная дипломатия», заявил генерал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyhun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyhun

Вылет спецборта отряда «Россия» Ту-214ПУ вскоре после визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа свидетельствует о ведении «тайной дипломатии» между Россией и США по ключевым вопросам мировой политики. Генерал-майор Владимир Попов заявил «Газете.ru», что такой формат общения является эффективным инструментом решения военно-политических вопросов и проблем безопасности даже в условиях конфликта.

По словам эксперта, к подобным методам прибегают не только Россия и США, но и Китай, Индия, а также ряд европейских государств. Попов отметил, что на данный момент «внутренние желания» этой тайной дипломатии неизвестны, однако подчеркнул: президенты двух стран могут провести встречу в любое время вне зависимости от состояния двусторонних отношений.

Трамп оценил первый за пять лет визит главы ЦРУ в Россию
Трамп оценил первый за пять лет визит главы ЦРУ в Россию

25 августа во Внуково приземлился военно-транспортный самолёт США. Оказалось, что на борту находился директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Президент России Владимир Путин за пару дней до этого изменил свой график, отменив масштабное мероприятие. Позднее самолёт главы ЦРУ улетел из Москвы, а сразу после него из Внуково вылетел борт спецотряда «Россия».

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Дарья Нарыкова
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