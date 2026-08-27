15-летний школьник стал кандидатом в губернаторы Вермонта

Пятнадцатилетний школьник Дин Рой стал первым кандидатом младше 18 лет, который попал в бюллетень на выборах губернатора американского штата Вермонт. Об этом пишет The New York Times.

Рой учится в старшей школе города Стоу. Интерес к политике у подростка появился после работы пажом в законодательном собрании Вермонта.

Чтобы попасть в бюллетень, школьник создал собственную Партию свободы и единства. Законодательство штата не устанавливает минимальный возраст для кандидатов в губернаторы: претенденту достаточно прожить в Вермонте не менее четырёх лет.

Подросток признаёт, что не рассчитывает на победу. Своей главной задачей он называет привлечение молодёжи к политике и намерен доказать, что возраст не должен мешать участию в общественной жизни.

Одной из основных проблем Вермонта Рой считает дефицит доступного жилья. Если школьник всё же возглавит штат, он собирается перейти на дистанционное обучение и выполнять домашние задания по вечерам.

Выборы губернатора Вермонта пройдут 3 ноября. В случае победы Рой станет самым молодым главой штата в истории США.

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