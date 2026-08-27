Кравцов: Доля открытых вакансий по должности «учитель» сократилась до 1,1%

К началу нового учебного года потребность российских школ в учителях оказалась ниже, чем годом ранее. Доля вакансий по этой специальности уменьшилась до 1,1%. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Система образования в целом готова к началу нового учебного года. Видим, что сокращается число открытых вакансий по должности «учитель». По данным Роструда, этот показатель уже снизился с 1,8 до 1,1% по сравнению с началом прошлого учебного года», — говорится в заявлении.

Кравцов отметил, что образовательная система в целом готова к началу учебного года. Школьная система в новом учебном году будет насчитывать более 1 млн учителей. Ещё 168 тыс. человек будут работать преподавателями-мастерами.

Ранее стало известно, что в России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей по практическому применению искусственного интеллекта. До конца 2026 года обучение пройдут 250 тысяч педагогов — почти четверть от их общего числа в стране. Сначала участникам объяснят принципы работы языковых моделей, после чего они перейдут к практическим заданиям. Учителей научат с помощью ИИ готовить уроки и презентации, а также создавать индивидуальные задания разной сложности.