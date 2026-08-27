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26 августа, 21:18

MSC приостановила перевозки через Новороссийск после атаки БПЛА на судно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio

Mediterranean Shipping Company (MSC), входящая в число ведущих операторов контейнерных перевозок по морю, остановила оформление новых заявок на доставку грузов в Новороссийск и из этого порта после того, как одно из её судов подверглось атаке БПЛА. Информацию об этом опубликовало агентство Bloomberg, ссылаясь на уведомление, которое MSC направила своим клиентам.

Согласно обнародованной информации, меры начали применяться сразу же после принятия решения. Причиной называется атака беспилотника на контейнеровоз MSC Ulsan III, следовавший в Новороссийск. Каких-либо дополнительных сведений о случившемся со стороны компании не приводится.

MSC планирует в ближайшее время восстановить еженедельное сообщение с Новороссийском. При этом деятельность в других российских портах, таких как Санкт-Петербург, не приостанавливалась.

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Алена Пенчугина
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