MSC приостановила перевозки через Новороссийск после атаки БПЛА на судно

Mediterranean Shipping Company (MSC), входящая в число ведущих операторов контейнерных перевозок по морю, остановила оформление новых заявок на доставку грузов в Новороссийск и из этого порта после того, как одно из её судов подверглось атаке БПЛА. Информацию об этом опубликовало агентство Bloomberg, ссылаясь на уведомление, которое MSC направила своим клиентам.

Согласно обнародованной информации, меры начали применяться сразу же после принятия решения. Причиной называется атака беспилотника на контейнеровоз MSC Ulsan III, следовавший в Новороссийск. Каких-либо дополнительных сведений о случившемся со стороны компании не приводится.

MSC планирует в ближайшее время восстановить еженедельное сообщение с Новороссийском. При этом деятельность в других российских портах, таких как Санкт-Петербург, не приостанавливалась.

Ранее США нашли способ сохранить поставки нефти через один из самых напряжённых морских маршрутов мира – Ормузский пролив. Американские военные начали сопровождать танкеры в ночное время, чтобы снизить риски атак и обеспечить движение грузов. Фактический объём нефти, проходящей через пролив, оказался значительно выше официальных оценок аналитиков. Через Ормуз ежедневно может проходить от 8 до 9 млн баррелей нефти – почти вдвое больше показателей, которые ранее фигурировали в отчётах Уолл-стрит и данных судового мониторинга.