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26 августа, 21:47

В Новосибирске девушка устроила танцы на шесте у «Сибирь-Арены»

Ночью у новосибирской «Сибирь-Арены» развернулось импровизированное стрип-шоу. На жёлтом пикапе женщина станцевала на шесте, сообщает SHOT.

В Новосибирске девушка устроила танцы на шесте. Видео © Telegram / SHOT

Рядом с жёлтым пикапом ездили мотоциклисты на кросс-байках. Выступление привлекло внимание людей на дороге и прохожих. Реакция одного из них попала на видео вместе с танцами девушки.

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Ранее организаторы международного конкурса танцев на пилоне дисквалифицировали каталонскую группу из-за свастики и нацистского приветствия в постановке. Участницы посвятили выступление критике Холокоста и подъёма фашизма во время Второй мировой войны. Они изображали народы, которые преследовал Третий рейх. Жюри сочло неприемлемыми крупное изображение нацистской свастики и демонстрацию нацистского приветствия. Эти образы занимали центральное место в постановке.

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Обложка © Telegram / SHOT

Тимур Хингеев
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