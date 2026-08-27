Фонд «Традиции искусства» организует «Интервидение» в Саудовской Аравии

Следующее «Интервидение» в Саудовской Аравии будет готовить фонд «Традиции искусства». При этом ни площадка, ни дата проведения конкурса пока не определены, сообщили ТАСС в МИД России.

Организаторы уже занимаются подготовкой нового шоу вместе с партнёрами. Одновременно российская сторона собирается освещать этот процесс и сообщать СМИ значимые детали по мере их появления. В числе информации, которую планируют раскрыть позднее, — место и сроки проведения конкурса, а также имя участника от России

Напомним, 3 февраля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Интервидения. Возрождённый конкурс прошёл 20 сентября того же года в Москве. Россию на столичной площадке представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как Shaman.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не станет возвращаться в песенный конкурс Евровидение. Он отметил, что Москва не намерена подстраиваться под действующие правила отбора. Он прямо связал их с чуждыми, по его мнению, явлениями.